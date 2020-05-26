Центр современного искусства создадут в филармонии Биробиджана к 2024 году

ТАСС, 26 мая. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) планируют открыть Центр современного искусства на базе областной филармонии в Биробиджане, часть здания которой вернут в государственную собственность. Об этом сообщил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн во вторник.

"Настало время возвращать то прекрасное, что у нас было. Филармония всегда была центром притяжения культуры, искусства. Да, это помещение в свое время использовалось как ресторан, но мы вдохнем в него новую жизнь, придадим новую форму. Я думаю, что мы здесь сделаем Центр современного искусства. Это иммерсивный театр, студия танца. Дадим возможность творческим людям прийти сюда и реализовать свой потенциал", - приводятся слова Гольдштейна в сообщении областного правительства. Центр намерены открыть к 2024 году.

Биробиджанская областная филармония - единственная концертная организация в области. Она рассчитана на 680 посадочных мест. При этом более 1,5 тыс. кв. м здания раньше занимал ресторан "Театральный", который давно заброшен. Так как в начале 2000-х годов эту часть здания приватизировали, руководство филармонии не могло навести там порядок.

Как сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике правительства ЕАО, власти региона подавали проект реконструкции здания филармонии для включения в нацпроекты, но получили отказ, поскольку часть здания была у частных собственников.

Территорию бывшего ресторана выкупили на средства, которые собрали члены партии "Единая Россия". Когда закончатся все процедуры с документами, эту часть здания безвозмездно передадут в собственность региона.

"Сначала наведем порядок, дальше проектируемся, после этого выходим на конкурсные процедуры с ремонтом и строительством. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания областной филармонии была разработана еще в 2012 году. Но мы не смогли туда зайти, так как филармония является единым комплексом. Сейчас документацию необходимо будет актуализировать. Я надеюсь, что нам удастся войти в программу развития культуры в Российской Федерации и реконструировать не только эту часть, но и всю филармонию в целом", - цитирует областное правительство Гольдштейна.