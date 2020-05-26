Аксенов создал центр противодействия коронавирусу на базе крымского университета

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Центр мониторинга и оценки мер по противодействию новой коронавирусной инфекцией создали на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), соответствующий указ издал глава республики Сергей Аксенов.

"По моему указу на базе Крымского федерального университета создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19. В задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию данных сфер в условиях пандемии", - написал Аксенов во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава республики уверен, что создание центра соответствует задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которым решения по ситуации с коронавирусом должны приниматься, во-первых, с учетом региональной специфики, во-вторых, с опорой на мнение специалистов и ученых.

"Сейчас это особенно важно, когда Крым начал поэтапный выход из режима ограничений. Мы обязаны найти "золотую середину" между неоправданными ограничениями и неоправданным риском, избежать решений, которые могут замедлить восстановление экономики, и в то же время не поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В этом плане мы очень рассчитываем на наших ученых, на огромный научный, интеллектуальный потенциал КФУ", - отметил глава региона.

За сутки в Республике Крым зарегистрировано три новых случая заражения. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 26 мая составило 349 человек, выздоровели 154 человека, умерли 11.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов, из них - около 2 500 иностранных из 59 стран. Аксенов является председателям наблюдательного совета вуза.