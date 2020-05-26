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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов создал центр противодействия коронавирусу на базе крымского университета

В задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию этих сфер в условиях пандемии, отметил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Центр мониторинга и оценки мер по противодействию новой коронавирусной инфекцией создали на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), соответствующий указ издал глава республики Сергей Аксенов.

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"По моему указу на базе Крымского федерального университета создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19. В задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию данных сфер в условиях пандемии", - написал Аксенов во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава республики уверен, что создание центра соответствует задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которым решения по ситуации с коронавирусом должны приниматься, во-первых, с учетом региональной специфики, во-вторых, с опорой на мнение специалистов и ученых.

"Сейчас это особенно важно, когда Крым начал поэтапный выход из режима ограничений. Мы обязаны найти "золотую середину" между неоправданными ограничениями и неоправданным риском, избежать решений, которые могут замедлить восстановление экономики, и в то же время не поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В этом плане мы очень рассчитываем на наших ученых, на огромный научный, интеллектуальный потенциал КФУ", - отметил глава региона.

За сутки в Республике Крым зарегистрировано три новых случая заражения. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 26 мая составило 349 человек, выздоровели 154 человека, умерли 11.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов, из них - около 2 500 иностранных из 59 стран. Аксенов является председателям наблюдательного совета вуза.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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