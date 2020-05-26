В Башкирии коронавирусом заразились более 300 медиков

УФА, 26 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у более 300 медицинских работников Башкирии, они получают необходимое лечение и выплаты. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"У нас более 300 медработников заразились новой коронавирусной инфекцией, по каждому случаю заражения работает специальная комиссия, которая определяет необходимые риски, формирует пакет документов для предоставления в Федеральную службу социального страхования для получения необходимых выплат и оказания медицинской помощи", - сообщил Забелин.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, полный или частичный карантин действует в 11 больницах республики, по мере улучшения ситуации и исполнения предписаний ведомства ограничительные мероприятия снимаются.

По состоянию на 26 мая в Башкирии 2 851 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, на лечении находятся 846 пациентов, 18 человек умерли.