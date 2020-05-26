Базилика Рождества Христова и Мечеть Ибрагими открылись в Палестине после карантина

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Базилика Рождества Христова в Вифлееме и Мечеть Ибрагими в Хевроне открылись во вторник после почти трех месяцев карантина, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил палестинский информационный портал "Палинфо".

В понедельник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил о завершении карантина, наложенного два с половиной месяца назад. По словам премьера, "в связи с контролем за распространением заболевания, сокращением новых случаев заражений и снижением числа активных больных до 122 человек в основном в Восточном Иерусалиме и с недавнего времени - в секторе Газа, принято решение о возвращении к обычной жизни". "Но в случае регистрации новых заболевших карантин будет вновь наложен", - заявил он на пресс-конференции в Рамалле.

Базилика Рождества Христова - одно из самых посещаемых святых мест в мире - закрылась до особого распоряжения одной из первых 5 марта, когда были выявлены первые случаи заражения. Не было сделано никаких исключений даже на Пасху.

Расположенная в старом городе Хеврона на Западном берегу реки Иордан мечеть Аль-Харам аль-Ибрагими является священным местом как для мусульман, так и для иудеев, так как молельный дом был построен над пещерой, получившей название Гробница патриархов. По преданию, там похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак, Иаков и их жены, а также покоятся тела Адама и Евы. Десятки палестинцев собрались там на первую предрассветную молитву в условиях усиленных мер безопасности со стороны Израиля, который контролирует старую часть города. У входа в мечеть установлены металлические заграждения, ситуацию контролируют военнослужащие.

С начала марта на всех палестинских территориях действовал режим чрезвычайной ситуации, который был снят 25 мая. В дни праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам у тюркских народов) после месяца поста Рамадан из-за пандемии Палестина полностью закрыла движение на своих территориях. В последние три дня на палестинских территориях работали только аптеки и пекарни.

К настоящему моменту в Палестине выявлено 602 случая заражения новым коронавирусом, 475 человек выздоровели, пятеро умерли, в том числе четверо на Западном берегу и один, о котором было объявлено в минувшие выходные, - в секторе Газа.