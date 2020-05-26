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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница возглавила владимирский Минздрав

Юлия Арсенина будет руководить ведомством до тех пор, пока нового руководителя не выберут на конкурсной основе

ВЛАДИМИР, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, советовавшая девушкам рожать, а не получать высшее образование, назначена врио руководителя ведомства. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

В июне 2019 года в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, Арсенина положительно отозвалась о ранних родах. По ее мнению, это повысит шансы родить здорового ребенка, пусть и в ущерб образованию матери. Позже она сообщила ТАСС, что СМИ вырвали фразу из контекста выступления.

"До замещения должности директора Департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина - заместитель директора этого регионального органа исполнительной власти. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин", - говорится в сообщении.

25 мая стало последним рабочим днем в должности директора департамента здравоохранения Владимирской области для Алексея Мозалева, который уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Власти региона уже открыли прием документов на замещение вакантной должности.

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