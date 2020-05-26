Делегаты на сессии в Пекине предложили активнее развивать бизнес на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Делегаты Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) в ходе проходящей в Пекине 3-й сессии 13-го созыва внесли целый перечень предложений по стимулированию деловой активности на территории Хайнаньской зоны свободной торговли. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", среди ключевых проектов обсуждаются инициативы в области туризма и защиты окружающей среды, меры по оказанию поддержки бизнесу.

"Китай - первая и единственная страна в мире, где понятие экологической цивилизации легло в основу государственной стратегии. Туризм неразрывно связан с этими идеями, он выступает в качестве ключевой движущей силы и должен интенсивно развиваться, - заявил член ВК НПКСК Чжу Динцзянь, указав на важность оказания усиленного содействия этому сектору, наиболее серьезно пострадавшему от пандемии нового коронавируса. - Необходимо, чтобы компетентные органы власти предоставили временную финансовую поддержку туристическим компаниям и достопримечательностям. Нужно создать специальный фонд, который будет выделять средства и стимулировать занятость, мы должны облегчить налоговую нагрузку и снизить кредитные ставки, более четко сформулировать план действий для восстановления соответствующей отрасли".

Способствовать развитию Хайнаня

Как полагает его коллега Цзин Чжу, для динамичного развития зоны свободной торговли Хайнаню в ближайшие годы потребуется активно развивать экологически чистый транспорт и гибридные автомобили. В связи с этим делегат предложил облегчить трудовую нагрузку и снизить фискальное бремя для предприятий, осуществляющих деятельность в данной сфере. "Необходимо развивать ключевые проекты по рациональному использованию воды на всей территории острова, чтобы в засушливые годы Хайнань располагал достаточными ресурсами. Я продолжу прорабатывать вопросы в этом направлении", - добавил член ВК НПКСК Линь Ань.

По мнению депутата Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) Фу Сяоцинь, для создания конкурентоспособной экономики Хайнаню потребуется постоянно повышать благосостояние местного населения, в связи с чем она предлагает организовать интегрированную "цепочку поддержки" малоимущим аграриям с участием как государственных структур, так и крупных коммерческих организаций, кооперативов.

Согласно рабочему докладу китайского правительства, с которым ранее выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, на текущем этапе главная задача - превратить Хайнань в крупную международную зону туризма и потребления, создать там еще более благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Первоначально предполагалось, что сессия ВК НПКСК и параллельно проходящая 3-я сессия ВСНП 13-го созыва откроются 3 и 5 марта соответственно. Из-за вспышки коронавируса их начало перенесли на 21 и 22 мая. Китайские депутаты обсуждают социально-экономические достижения и перспективы развития страны, планируют утвердить новые проекты, в том числе резолюцию по закону о национальной безопасности в Гонконге.