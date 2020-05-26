Центры косметологии могут открыться в 11 районах Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил рассмотреть возможность снятия ограничений на работу косметологических и иных центров красоты, обладающих медицинской лицензией, в 11 районах Ленинградской области.

"Варианты [возобновления работы косметологических центров] в "зеленой" и "желтой" зонах мы готовы рассмотреть, такое поручение дал сейчас. <...> Это [послабление] может коснуться косметологических салонов и иных салонов [красоты], обладающих медицинской лицензией. Однако там будут осуществляться регулярные проверки [соблюдения санитарно-эпидемиологических норм]", - заявил Дрозденко во вторник на заседании местного координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Указанные 11 районов входят в обозначенные правительством области так называемые "желтую" и "зеленую" зоны, в каждой из которых ослабление режима ограничительных мер осуществляется в разной степени, в зависимости от преобладающей в них эпидемиологической обстановки. В "желтую зону" включены Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы, а также город Сосновый Бор. В "зеленую зону" - с наименьшим количеством ограничений - включены Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы. В "красную зону" - с наибольшим количеством ограничений - входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы.

Запрет на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань и иных заведений, оказывающих схожие услуги, был введен в Ленинградской области 15 апреля. В рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области не рекомендовано перемещение граждан за границы районов. При этом жители Петербурга могут проехать на свои дачи, не останавливаясь в других населенных пунктах.

Губернатор Ленинградской области 24 апреля подписал постановление, снимающее запрет на работу парикмахерских и бань в населенных пунктах, где нет заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа или таких случаев не более пяти.