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Пандемия коронавируса нового типа

Медики больницы в Курской области получали допвыплаты после вычета налогов

Прокуратура региона внесла представления в медучреждения с требованием произвести перерасчет персоналу и врачам

КУРСК, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура по итогам проверки выявила нарушения в медучреждениях Курска при расчете стимулирующих выплат медикам, персоналу больниц и водителям скорой помощи, помогающим пациентам с коронавирусом. В одном из медучреждений работники получали допвыплаты после вычета подоходного налога, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры Курской области.

"В одном из медучреждений при удержании с работников НДФЛ учитывался оклад, доплаты за вредность, стаж и стимулирующие выплаты, что привело к взиманию налога в большем размере", - сказали в пресс-службе.

По факту выявленных нарушений прокурор Центрального административного округа Курска внес представления в медучреждения с требованием произвести перерасчет персоналу и врачам.

По данным администрации Курской области, все медработники региона, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, к середине мая начали получать доплаты по новому порядку Минздрава РФ. На стимулирующие выплаты, установленные постановлением правительства РФ, регион получил из федерального бюджета более 215 млн рублей, ранее на доплаты медикам в область уже поступили 41,5 млн рублей. Всего в регионе выплаты получают свыше 1,5 тыс. медработников.

К 26 мая в Курской области выявили 2648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1020 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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