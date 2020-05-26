Коллегия по жалобам на прессу объявила свой новый состав

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Познер, Павел Гусев, Николай Сванидзе и другие вошли в новый состав Общественной коллегии по жалобам на прессу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллегии.

"Своих кандидатов выдвигали 79 организаций. На 50 мест претендовали 111 кандидатов. Председателем избран Михаил Федотов, сопредседатели - Владимир Лукин и Юрий Казаков", - сообщили в пресс-службе.

Коллегия состоит из двух палат, представляющих аудиторию СМИ и медиасообщество, в каждой по 25 человек. Эта независимая структура гражданского общества осуществляет саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации.

Коллегия была создана в 2005 году неофициальным соглашением между более чем 80 средствами массовой информации и немедийными неправительственными организациями для осуществления функций третейского суда.

Коллегия рассматривает жалобы аудитории средств массовой информации на нарушение профессиональной этики журналиста и медиаэтики. Первой и главной практической задачей коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров. К компетенции коллегии относится рассмотрение информационных споров, связанных с нарушением принципов и норм журналистской этики, а также затрагивающих права человека в сфере массовой информации.

Принципы, на которые опирается коллегия, цели, которые она преследует, нормы и правила, которыми руководствуются члены коллегии, принимающие участие в рассмотрении информационных споров, изложены в уставе коллегии. В числе целей коллегии - формирование культуры честной журналистики и утверждение свободы массовой информации в России. За 15 лет коллегия рассмотрела порядка 200 жалоб.