Жители Ленобласти, потерявшие доход из-за пандемии, получат 2 МРОТ за общественные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Жители Ленинградской области, потерявшие доход из-за действующих ограничений по коронавирусу, смогут получить зарплату в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за участие в общественных работах, организованных правительством региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня 29 человек вышли на общественные работы в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Они занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков. Оплата труда на общественных работах составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ) из средств бюджета Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование общественных работ. На первом этапе субсидии из бюджета выделяются районным дорожным ремонто-строительным управлениям (ДРСУ), которые отвечают за обслуживание региональных дорог. Сезонная занятость организована для безработных жителей региона и временно неработающих сотрудников предприятий, деятельность которых приостановлена из-за пандемии.

"Мы впервые вводим практику общественных работ - даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход. Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен. В частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп", - приводит пресс-служба слова губернатора.

До конца недели планируется трудоустройство еще 55 человек. С 1 июня к общественным работам присоединятся еще 87 человек, сообщили в пресс-службе.