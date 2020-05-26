Суммы выплат пострадавшим от паводка жителям Пермского края составят до 100 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края готовы выплатить жителям Гайнского и Соликамского округов, чьи дома и приусадебные участки пострадали из-за паводка, компенсации в размере от 5 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом во вторник на заседании Совета глав муниципальных образований сообщил врио главы региона Дмитрий Махонин.

С 9 мая в Пермском крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка. Больше всего последствия паводка затронули поселки Усть-Черная и Серебрянка в Гайнском округе и поселок Тюлькино в Соликамском городском округе, здесь подтопило порядка 90 домов с населением более 400 человек. В настоящее время напряженная гидрологическая обстановка в регионе сохраняется, подтопления остаются в пяти муниципальных районах и городских округах.

"Можно констатировать, что паводок прошел без серьезных происшествий. Жертв нет, работали слажено службы МЧС и по линии министерства территориальной безопасности, муниципалитеты. Сейчас важно уделить внимание восстановлению хозяйства, домов, которые пострадали. Мы должны своевременно все компенсации выплатить населению. Знаю, что на предметы первой необходимости производится компенсация от 5 до 15 тыс. рублей, выплаты в ближайшее время должны получить на ремонт и восстановление домов от 50 до 100 тыс. рублей жители Гайнского, Соликамского района", - сказал он.

По словам Махонина, в результате паводка пострадало 116 жилых домов и 783 придомовые территории, 16 участков дорог.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов доложил на заседании, что в результате весеннего половодья в регионе подтопления были зафиксированы в 12 муниципалитетах, транспортное сообщение нарушено не было. Сложная гидрологическая обстановка сложилась из-за повышения уровня воды в реках Усьва, Яйва, Колва, Кама, Весляна и других. "В данный момент гидрологическая обстановка на Камском и Воткинском водохранилище стабилизируется, прошедшие на территории края обильные дожди не создали увеличения притока в Камском, Воткинском водохранилищах. Сегодня приток воды в створу Камской ГЭС составляет 7,8 тыс. куб. м/с, а был в пик половодья 12,6 [тыс. куб. м/с]. При этом остаются риски сохранения неблагоприятной гидрологической обстановки ввиду того, что не вся вода ушла с подтопленных территорий", - сообщил министр.

По информации администрации Соликамского городского округа, в поселке Тюлькино подтопленных жилых домов уже нет, постепенно освобождаются от воды приусадебные участки. 19 человек, которые были эвакуированы в пункт временного размещения в детский лагерь в соседнее село, вернулись в свои дома. Уровень воды в реке Кама - 671 см, за сутки вода ушла на 21 см.