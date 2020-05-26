К акции "Бессмертный полк - онлайн" присоединилось почти 23,5 млн человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 23, 5 млн человек присоединились к акции "Бессмертный полк - онлайн" на различных интернет-платформах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения "Бессмертный полк России".

"Проект "Бессмертный полк - онлайн" приближается к заключительному этапу, в виртуальном строю уже прошли более 2 млн героев, до конца недели трансляция будет завершена. В целом в ходе онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 млн фотографий и записей об участниках войны. За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что трансляции проходили на сайте "Бессмертного полка России", международного "Бессмертного полка", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре "Okko".

Модераторы проверили все присланные в проект заявки на размещение фотографий в виртуальном строю, часть из них была отправлена на доработку. "Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом. В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации - осталось проверить менее тысячи заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия, чтобы все герои прошли в онлайн-строю", - приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой.

Участники "Бессмертного полка - онлайн" продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанному при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте.