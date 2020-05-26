Зиявудина Магомедова госпитализировали с коронавирусом в медсанчасть СИЗО

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Защита совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и многомиллиардных хищениях, обладает сведениями о его госпитализации в медсанчасть СИЗО "Матросская Тишина" с коронавирусом и просит следствие о переводе в профильную клинику. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат Александр Гофштейн.

"У защиты есть сведения о том, что Зиявудин Магомедов с коронавирусом госпитализирован в медсанчасть СИЗО "Матросская Тишина". Вчера мы обратились к следствию с ходатайством о его переводе в профильную клинику, но ответа пока не получили", - сказал адвокат, уточнив, что процессуальный срок для ответа следствия составляет три дня.

Ранее о заражении коронавирусом обвиняемых в СИЗО сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.