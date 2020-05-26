Власти Коми рассчитывают на федеральную помощь для ремонта пострадавших от паводка дорог

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ремонт участков дорог, размытых из-за паводка, в Коми обойдется минимум в 200 млн рублей. Об этом сообщил во вторник врио главы республики Коми Владимир Уйба в ходе совещания у президента, пояснив, что субъекту для восстановления магистралей понадобится федеральная поддержка.

Во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по весенним паводкам и пожароопасной ситуации в регионах.

"Мы справимся с оказанием помощи людям, но на восстановление дорог, в этом году очень большое количество, уже сейчас понятно, что размыто порядка 70 км дорог. Сейчас уже понятно, что это порядка 200 млн рублей потребуется на восстановление, так что я все-таки буду просить помощи", - сказал Уйба.

По словам врио главы республики Коми, паводковая обстановка стабилизируется - в последние двое суток вода на территории не прибывает. Со вторника режим ЧС, введенный из-за паводка, снимают в городе Усинск. Также, по его словам, на освободившихся от воды территориях начали работать муниципальные комиссии: они оценят ущерб от паводка, чтобы далее оказать помощь пострадавшему населению.

На 26 мая, по информации врио главы республики, в Коми подтоплено 460 придомовых территорий, из них 176 домов, в которых проживает 307 человек (в том числе 45 детей), размыто 59 участков дорог республиканского и местного значения. В пунктах временного размещения находятся 158 человек.