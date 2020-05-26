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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин сообщил о заражении коронавирусом

Он отметил, что находится на самоизоляции

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Депутат Государственной Думы Михаил Кузьмин во вторник сообщил о своем заражении коронавирусом. Парламентарий находится на самоизоляции.

"Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования. Нахожусь <…> на самоизоляции. Хотел на выходные приехать домой [в Ставропольский край], региональная неделя", - сообщил Кузьмин в видеозаписи, размещенной на его странице в Instagram.

Парламентарий отметил, что на самоизоляции он находится в квартире в Москве. "Чувствую себя великолепно, посмотрим, как будут развиваться события, буду вас информировать. Известие для меня крайне неприятное", - сказал депутат.

Михаил Кузьмин был избран депутатом Госдумы от Ставропольского края в сентябре 2016 года. Является заместителем председателя парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Теги
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