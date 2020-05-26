Власти Ленобласти планируют открыть в июне летние лагеря в пяти районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают начать летнюю оздоровительную кампанию для детей, открыв в июне лагеря в пяти районах. Об этом сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Летнюю детскую оздоровительную кампанию мы начнем в "зеленой" зоне и, скорее всего, в начале июня, но только по тем детским оздоровительным лагерям, которые находятся в собственности Ленинградской области. Пока мы не получили соответствующего разрешения Роспотребнадзора. В июле все детские оздоровительные площадки будут работать, кроме тех, которые расположены в "красной зоне", - сказал Дрозденко.

Правительство Ленинградской области поделило районы региона на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую", - в каждой из которых ослабление режима ограничительных мер осуществляется в разной степени, в зависимости от преобладающей в них эпидемиологической обстановки.

В "красную" зону, с наибольшим количеством ограничений, входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы. В "желтую" зону входят Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы и город Сосновый Бор. В "зеленую" - с наименьшим количеством ограничений - включены Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы.