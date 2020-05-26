Филиал Русского музея в Малаге открылся для посетителей в условиях пандемии

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Филиал Государственного Русского музея в Малаге возобновил работу, приостановленную в марте из-за ограничительных мер, которые были введены в Испании из-за пандемии коронавируса. Во вторник были представлены две новые выставки, однако их открытие проходило без прессы и торжественных актов.

Как заявили корреспонденту ТАСС в первом в Европе зарубежном филиале Русского музея, официально культурному учреждению позволено принимать 30% от максимального числа посетителей, то есть около 400 человек. На входе в музей у гостей будут измерять температуру, весь персонал будет носить маски и перчатки. Посетителям также нужно использовать маски, в случае необходимости в пинакотеке готовы предоставить их гостям.

В первую неделю филиал Русского музея в Малаге решил не взимать плату за вход. Кроме того, в течение всего года медперсонал и сотрудники органов правопорядка Испании могут на бесплатной основе посещать выставки.

Выставки

Во вторник были представлены две из трех выставок, которые были подготовлены к пятилетию филиала. Одна из них - "Андрей Тарковский. Художник пространства", другая - "Плакат немого кино в России". "Их подготовка проходила в режиме онлайн под руководством кураторов - Евгении Петровой и Йозефа Киблицкого, - уточнили в музее. - Третья выставка "Реализм в России: вчера и сегодня" откроется позднее, когда появится возможность инсталлировать".

На выставке "Андрей Тарковский. Художник пространства" представлены фотографии, на которых запечатлен процесс работы Тарковского над фильмами. Снимки сделаны фотографами, сотрудничавшими с режиссером. "В этих фотографиях Тарковский предстает не только как режиссер, - уточнили в музее. - Художник по одному из своих образований, Тарковский всегда сам выбирал натуру, кадры, используя свое художественное видение".

На выставке "Плакат немого кино в России" представлены 100 произведений эпохи немого кино периода становления массового искусства в России. "Первые опыты русского киноплаката зародились в 1910-х годах, - рассказали в музее. - Афиши, рекламирующие фильмы, стали неотъемлемой частью городских улиц, олицетворением не только мира кино, но и эпохи". "В 1920-е годы плакатом занималось немало талантливых художников, превративших этот вид искусства в равный живописи и скульптуре, - отметили в филиале Русского музея. - Вниманию европейской публики представлены как широко известные плакаты, так и впервые экспонирующиеся за пределами России. Выставку сопровождает показ лучших фильмов 1920-х годов".

Выставочные проекты Русского музея в Малаге осуществляются при поддержке члена попечительского совета фонда "Друзья Русского музея", российского предпринимателя и мецената Игоря Шехелева.

Коронавирус в Испании

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено 235,4 тыс. заболевших, 26 834 пациента умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.