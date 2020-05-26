Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 3 июня

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области продлили режим самоизоляции для граждан, а также запрет на работу предприятий сферы услуг в связи с пандемией коронавируса до 3 июня, следует из опубликованного в пятницу на сайте регионального правительства постановления.

Новым постановлением до 3 июня продлили приостановку работы салонов красоты, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, заведений общественного питания и других предприятий сферы услуг.

С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером.

Все послабления не касаются трех южных районов области - Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского - где в последние дни отмечается серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих районах власти приняли решение вновь закрыть МФЦ и непродовольственные магазины.

За сутки в Кировской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений в регионе достигло 1 441, умерли 10 человек, в том числе двое за минувшие сутки. Из инфекционных госпиталей выписаны после выздоровления 832 человека.