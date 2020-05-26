Безработица в Брянской области с марта увеличилась в 3,6 раза

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Число безработных в Брянской области с 1 марта в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса увеличилось в 3,6 раза. На начало марта их было 4,5 тыс., на конец мая - более 16 тыс. человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Нам в целом удалось обеспечить стабильную работу предприятий основного сектора экономики и жизнеобеспечения. Из зарегистрированных 39 684 субъектов МСП на территории области работает 7 891 предприятие. На 1 марта был зарегистрирован 4 501 безработный. На сегодняшний день зарегистрировано 16 075 человек, рост составил 3,6 раза", - сказал он.

Богомаз добавил, что из всех безработных на данный момент 56% раньше либо вообще не работали, либо работали в "серой зоне", и только 14% - это потерявшие работу с 1 марта.

"У нас на сегодня имеется 7 940 вакансий в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и строительстве", - сказал он, отметив, что больше всего пострадал от ограничений малый бизнес.