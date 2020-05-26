В Краснокутском районе Саратовской области сняли карантин

ТАСС, 26 мая. Власти Саратовской области сняли карантин в Краснокутском районе, где проживает более 33 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник глава региона Валерий Радаев на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимаем карантин в Краснокутском районе, где предпринятые меры показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции", - сказал Радаев.

Власти региона приняли решение закрыть район на карантин 6 мая.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, общее количество зараженных в Саратовской области составляет 2 581 человек, 861 выздоровел.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.