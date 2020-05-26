В Рособрнадзоре не исключают изменения даты начала ЕГЭ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дата старта кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменится, если эпидемиологическая ситуация в субъектах России будет благоприятной. Об этом во вторник заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Российской газете".

"Мы не знаем, как будет в июне развиваться эпидемиологическая ситуация, этого предсказать никто не может. <…> Вот эти даты (определенные Минобразования - прим. ТАСС) больше не меняются, если во всей Российской Федерации, во всех субъектах РФ у нас ситуация успокаивается по эпидемии и идет на спад", - сообщил Музаев.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.