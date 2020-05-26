Островский сообщил о нормализации ситуации в смоленском геронтологическом центре "Вишенки"

СМОЛЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация с массовым заражением коронавирусной инфекцией в геронтологическом центре "Вишенки" и в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов нормализовалась. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский после видеовстречи с руководством учреждений.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в геронтологическом центре в середине мая, зараженными оказались 40 постояльцев. После инцидента губернатор уволил начальника регионального департамента по социальному развитию.

"В геронтологическом центре "Вишенки" благодаря общим усилиям всех заинтересованных сторон обстановка нормализовалась. Могу констатировать, что слаженная работа врачей "Вишенок" во взаимодействии с сотрудниками медицинских организаций города Смоленска помогла справиться с болезнью", - пояснил Островский.

На сегодняшний день в центре, где проживают 464 человека, сохраняются некоторые ограничительные меры, в рамках которых сотрудники и постояльцы должны соблюдать масочный режим, проводить регулярную термометрию, дезинфекции помещений. На рабочих местах находятся 66 сотрудников, в том числе два врача, 18 работников из числа среднего медицинского персонала и 24 - младшего.

По данным на 26 мая, в Смоленской области зарегистрировано 1769 случаев заражения коронавирусом, более 580 пациентов выписаны из больниц, 21 человек умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.