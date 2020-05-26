Кабмин поручил провести Международный арктический форум в 2021 году в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"В 2021 году форум провести в г. Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума включены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие.
Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.