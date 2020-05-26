Журналисту Азару грозит административный арест за пикет в поддержку "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Журналисту Илье Азару, ранее задержанному у здания главка столичной полиции во время пикета в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков, представляющий его интересы.

"Как мне заявили полицейские, в отношении Азара составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования"). Ему грозит до 30 суток ареста", - сказал защитник, подчеркнув, что ни он, ни сам Азар пока не ознакомились с текстом протокола и не подписали его.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.