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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт не рекомендует детям до трех лет носить маски

Маска может затруднять дыхание у малышей, заявила руководитель пресс-службы ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава Дарья Акоева
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Детям до трех лет не рекомендуется носить маски для профилактики коронавирусной инфекции, это может затруднять дыхание у малышей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Дарья Акоева.

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"Японские ученые опубликовали данные с предупреждением о том, что маски не рекомендуется носить детям до двух лет. Специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России поддерживают эти рекомендации, более того, считают, что необходимо не использовать маски, которые препятствуют нормальному воздухообмену у детей как минимум до трехлетнего возраста ", - сообщила она.

По словам Акоевой, это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы у детей. В качестве профилактики коронавирусной инфекции у детей следует избегать массового скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию, пояснила она.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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