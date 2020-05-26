Эксперт не рекомендует детям до трех лет носить маски

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Детям до трех лет не рекомендуется носить маски для профилактики коронавирусной инфекции, это может затруднять дыхание у малышей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Дарья Акоева.

"Японские ученые опубликовали данные с предупреждением о том, что маски не рекомендуется носить детям до двух лет. Специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России поддерживают эти рекомендации, более того, считают, что необходимо не использовать маски, которые препятствуют нормальному воздухообмену у детей как минимум до трехлетнего возраста ", - сообщила она.

По словам Акоевой, это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы у детей. В качестве профилактики коронавирусной инфекции у детей следует избегать массового скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию, пояснила она.