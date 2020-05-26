Число задержек при выезде скорой помощи в Петербурге в условиях пандемии выросло на 4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Время приезда скорой помощи к пациентам в Петербурге в условиях пандемии коронавируса только в 4% случаев превышает 20-минутный лимит. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков.

"У нас установлен 20-минутный доезд. На сегодня мы пытаемся удержать это время. Количество задержек составляет 4%. Это небольшой процент, но он действительно существует. Бригады городской станции выезжают в основном в общественные места, на улицу, значительно тяжелее нашим коллегам в районных поликлиниках, но все держатся", - сказал Бойков.

Он также отметил, что на сегодняшний день на станции скорой помощи достаточно много сотрудников заболели. В связи с этим возникли определенные проблемы с укомплектованием бригад.

"Тем не менее мы удерживаем 174 бригады, которые работают на станции. Все эти бригады специализированные, оказывают помощь пациентам, в том числе с коронавирусом", - добавил Бойков

По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.