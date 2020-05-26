В Мурманской области отменили фестиваль реконструкторов "Гандвик"

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Оргкомитет Пятого фестиваля исторической реконструкции "Гандвик", который проводился ежегодно в конце июня с 2016 года в Кандалакшском районе Мурманской области, принял решение отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса. Фестиваль должен был состояться 27-28 июня, сообщает во вторник пресс-служба фестиваля.

"С большим сожалением хотим сообщить, что, несмотря на надежду на изменение ситуации, обстоятельства оказались сильнее нас. В связи с эпидемиологической обстановкой V фестиваль исторической реконструкции "Гандвик" отменен", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в 2021 году фестиваль состоится, в настоящее время организаторы фестиваля собирают заявки реконструкторов, которые уже сейчас планируют свое участие в "Гандвике" в следующем году.

По информации оргкомитета, фестиваль должен был собрать участников из различных городов Мурманской области, Карелии, Коми, из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа и Москвы. Также ожидался приезд делегации из Торсхавна (Фарерские острова). Часть реконструкторов должна была прибыть на "Гандвик" на ладьях из Карелии и Коми.

В 2019 году участниками "Гандвика" стали около 80 реконструкторов, за два дня фестиваль собрал порядка 2 000 зрителей.