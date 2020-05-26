{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Германии решили ослабить ограничения социальных контактов

Теперь можно встречаться в общественных местах максимум вдесятером

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти ФРГ договорились о продлении введенных из-за пандемии ограничений социальных контактов до 29 июня, но решили ослабить их. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров руководителей Ведомства федерального канцлера и управлений по делам глав федеральных земель ФРГ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Впредь будет разрешено встречаться в общественных местах максимум вдесятером или двумя семьями. "Также рекомендуется по возможности сократить число контактных лиц и придерживаться, насколько возможно, одного и того же круга общения", - говорится в сообщении по итогам совещания. В документе отмечается важность соблюдения гражданами правил личной гигиены и социальной дистанции, в том числе во время встреч у себя дома.

В то же время вопрос смягчения мер по-прежнему остается в компетенции властей федеральных земель. Власти Тюрингии, например, уже заявили, что могут пойти своим путем, если это позволит сделать ситуация с распространением коронавируса.

"Там, где этого потребует региональная динамика, в рамках предусмотренных мер должны будут введены значительные ограничения контактов, чтобы не допустить вспышки и распространения инфекции за пределы региона", - говорится в документе. В нем также говорится о том, что "спустя месяц после начала послаблений принятых мер число новых случаев заражения в Германии находится на низком уровне".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на вторник, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 179 002 человека (плюс 432 по сравнению с сутками ранее), умерли 8 302 (плюс 45). Выздоровели 162 000 (примерно на 800 больше, чем сутки ранее).

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Адыгеи предлагают расширить перечень отраслей для поддержки из-за пандемии
В частности, речь идет о производстве мебели, а также техобслуживании и ремонте автомобилей
Читать полностью