На Кубани пока не будут возобновлять работу рынка, который просили открыть бизнесмены

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Возобновление деятельности рынка "Привоз" в Славянском районе Краснодарского края, предприниматели которого обратились к губернатору с просьбой об этом, пока невозможно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

Накануне в социальных сетях региона появилось видеообращение предпринимателей рынка к главе региона и главному санитарному врачу Кубани с просьбой разрешить возобновление деятельности. В частности, предприниматели обратили внимание, что некоторые из них "в течение двух месяцев не имеют никаких доходов". Также участники видеообращения отметили, что обязуются при открытии выполнять все санитарно-эпидемиологические требования.

"Поскольку общая площадь рынка непродовольственных товаров "Привоз" в Славянске-на-Кубани превышает допустимые 400 кв. м, а размещение торговых площадей не позволяет выполнить рекомендуемые требования, возобновление деятельности в сложившейся эпидобстановке невозможно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на территории региона разрешена деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, при наличии в них отдельного входа и с условиями строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Требования распространяются в том числе и на стационарные объекты розничной торговли, расположенные на территориях ярмарок и рынков и организованные в виде торговых комплексов и торговых центров.