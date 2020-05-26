Приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу в Коми могут с 28 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Коми не исключают, что с 28 мая регион будет готов к реализации первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом сообщил во вторник врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

"Для нас сейчас нужно снять первый этап ограничений. Могу точно вас заверить, как только позволит нам ситуация эпидемиологическая, мы, конечно, первый этап снимем. Я уже говорил о том, что 28 мая у нас такой этапный день. Давайте дождемся его. И я думаю, что 28 мая мы, наверное, подойдем к снятию первого этапа", - сказал Уйба в своем обращении к жителям региона, размещенном на официальной странице Республики Коми в социальной сети "ВКонтакте".

Врио главы региона подчеркнул, что власти Коми всячески стараются поддерживать малый и средний бизнес республики. "Понимаем, что сегодня самое главное - это конечно дать возможность работать нашему бизнесу и как можно быстрее снять ограничения", - заявил Уйба.

Ранее сообщалось, что республика готова выйти на первый этап снятия ограничений, но власти были вынуждены отложить решение на более поздний срок из-за выявления двух новых очагов коронавируса в Усинске. До этого было известно о двух очагах в Микуни и Чикшино.

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 26 мая лабораторно подтверждено 1144 (+9) случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 1738 человек, 592 человека выздоровели и выписаны из больницы, 20 человек умерли.