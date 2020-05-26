В Прикамье на втором этапе снятия ограничений разрешат уличную торговлю

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края разрешат возобновить работу магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, а также некоторых организаций сферы уличной торговли на втором этапе снятия ограничений в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится во вторник на сайте правительства края.

"При переходе на второй этап разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, при условии нахождения людей в торговом зале из расчета 1 человек на 4 кв. м и организации мероприятий по социальному дистанцированию. По согласованию с главным санитарным врачом смогут начать работу некоторые образовательные организации и организации сферы торговли, включая уличные", - сказано в сообщении.

На третьем этапе, по данным краевого кабмина, возобновят работу организации сферы торговли и услуг, откроются заведения общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра), образовательные учреждения, гостиницы, места отдыха населения (парки, скверы) и другие организации по согласованию с главным санитарным врачом региона.

Сейчас Пермский край, по информации властей, находится на первом этапе снятия ограничений. Коэффициент заражаемости - 0,85%, свободный коечный фонд - 55,7% от зарезервированного под пациентов, охват тестированием - 104,8 на 100 тыс. человек.

"Для этого [перехода на второй этап] необходимо, чтобы в Прикамье коэффициент заражаемости не превышал 0,8, свободный коечный фонд составлял не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, а охват тестированием - не менее 90 на 100 тыс. населения в день", - добавили в правительстве. Власти региона также уточнили, что для перехода на третий этап необходимо, что чтобы коэффициент заражаемости не превышал 0,5, свободных коек в медучреждениях было больше половины, а охват тестированием составлял не менее 110 на 100 тыс. населения в день.

По данным местных властей, на вечер 26 мая в крае выявлен 1 451 заразившийся коронавирусом, из них 740 выздоровели, 47 скончались. Еще 664 продолжают проходить лечение.