{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Прикамье на втором этапе снятия ограничений разрешат уличную торговлю

Паркам, скверам и гостиницам разрешат работать только на третьем этапе по согласованию с главным санитарным врачом региона

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края разрешат возобновить работу магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, а также некоторых организаций сферы уличной торговли на втором этапе снятия ограничений в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится во вторник на сайте правительства края.

"При переходе на второй этап разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, при условии нахождения людей в торговом зале из расчета 1 человек на 4 кв. м и организации мероприятий по социальному дистанцированию. По согласованию с главным санитарным врачом смогут начать работу некоторые образовательные организации и организации сферы торговли, включая уличные", - сказано в сообщении.

На третьем этапе, по данным краевого кабмина, возобновят работу организации сферы торговли и услуг, откроются заведения общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра), образовательные учреждения, гостиницы, места отдыха населения (парки, скверы) и другие организации по согласованию с главным санитарным врачом региона.

Сейчас Пермский край, по информации властей, находится на первом этапе снятия ограничений. Коэффициент заражаемости - 0,85%, свободный коечный фонд - 55,7% от зарезервированного под пациентов, охват тестированием - 104,8 на 100 тыс. человек.

"Для этого [перехода на второй этап] необходимо, чтобы в Прикамье коэффициент заражаемости не превышал 0,8, свободный коечный фонд составлял не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, а охват тестированием - не менее 90 на 100 тыс. населения в день", - добавили в правительстве. Власти региона также уточнили, что для перехода на третий этап необходимо, что чтобы коэффициент заражаемости не превышал 0,5, свободных коек в медучреждениях было больше половины, а охват тестированием составлял не менее 110 на 100 тыс. населения в день.

По данным местных властей, на вечер 26 мая в крае выявлен 1 451 заразившийся коронавирусом, из них 740 выздоровели, 47 скончались. Еще 664 продолжают проходить лечение.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Адыгеи предлагают расширить перечень отраслей для поддержки из-за пандемии
В частности, речь идет о производстве мебели, а также техобслуживании и ремонте автомобилей
Читать полностью