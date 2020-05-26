Минкультуры считает, что творческие вузы вправе сами установить стоимость обучения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Подведомственные Минкультуры высшие ученые заведения вправе самостоятельно устанавливать стоимость обучения для студентов. В то же время министерство рекомендовало вузам не повышать стоимость в будущем учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

"В соответствии с законом об образовании вузы самостоятельно устанавливают стоимость платных образовательных услуг. Единственное условие - она не может быть ниже стоимости бюджетного места. Минкультуры России уже рекомендовало вузам культуры и искусства установить стоимость обучения не выше 2019-2020 года", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее не увеличивать стоимость на обучение выше уровня 2019 года из-за пандемии университетам рекомендовало министерство науки и высшего образования России.