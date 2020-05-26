Власти Адыгеи предлагают расширить перечень отраслей для поддержки из-за пандемии

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи предлагают расширить перечень направлений экономики, которым необходима поддержка из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Глава Адыгеи обратился в правительство с просьбой расширить перечень направлений экономики, которым необходима поддержка из-за пандемии коронавируса", - сказали в пресс-службе. В ней отметили, что с подобным обращением к Кумпилову выступили индивидуальные предприниматели региона и их инициатива была рассмотрена республиканским министерством экономического развития и торговли.

"В результате составлен перечень региональных предложений по поддержке малого и среднего бизнеса для принятия мер на федеральном уровне", - сказали в пресс-службе. В частности, речь идет о производстве мебели, техобслуживании и ремонте автотранспорта, розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, о деятельности по комплексному обслуживанию помещений, по чистке и уборке, а также медицинской и стоматологической практиках.

"В качестве дополнительных федеральных мер предложено предусмотреть отсрочку по кредиту для индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов из-за пандемии, а также кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень пострадавших отраслей, без применения условия в части подтверждения падения совокупных доходов ниже 30% за предшествующий месяц", - заметили в пресс-службе.

В ней также напомнили, что в регионе реализуется антикризисный комплекс мер поддержки бизнеса, которые предоставляют органы власти и ведомства. Он предусматривает 45 мероприятий. "В него вошли четыре основных вида деятельности: занятость населения, поддержка системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также строительной отрасли, транспорта и ЖКХ", - заключили в пресс-службе.