Замуправделами РПЦ предложил перейти на десятибалльную систему оценки ВКР в семинариях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Система оценки выпускных квалификационных работ (ВКР) в семинариях Русской православной церкви (РПЦ) требует доработки, десятибалльная система могла бы быть объективнее существующей пятибалльной. Таким мнением заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поделился во вторник в своем канале в Telegram.

"Ставить оценки ВКР [в семинариях] по фактически четырехбалльной системе (2, 3, 4, 5) - это очень плохо. Разброс качества работ несоизмеримо больше. <…> Вот если по каждому критерию оценивать, скажем, по десятибалльной системе, а дальше суммировать (или усреднять), то объективности, наверное, будет больше. Нужно принципиальное решение в системе образования", - написал он.

По мнению архиерея, действующая система приводит к тому, что оценка ставится "на глазок". "Оценка, помимо "защитил - не защитил", должна говорить соискателю о качестве его работы. <…> Есть перечень критериев оценки, но им, как мне показалось, не сильно пользуются", - считает Тутунов.

Основным недостатком дистанционной защиты работ епископ назвал невозможность оперативно обменяться мнениями с коллегами. "Главный минус: не видишь коллег лицом к лицом. <…> В целом - формализация в плохом ее преломлении. <…> Не надо нам перевода образования в онлайн", - добавил он.