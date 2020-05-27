Госдума обсудит право старшекурсников преподавать и дистанционное обучение при ЧС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду рассмотрят во втором чтении два правительственных законопроекта, направленных на изменение норм закона "Об образовании в РФ".

Первая инициатива обязывает высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения. Правительство отмечает, что сегодня при невыполнении заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускника вуза, он должен выплатить учебному заведению штраф в размере затрат бюджетной системы на обучения гражданина. При этом такие нормы не касаются ситуаций, при которых заказчиком обучения выступает сам вуз. В связи с этим правительство предлагает уточнить, что если заказчиком целевого обучения была организация, осуществляющая образовательную деятельность, то ей также придется уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, окончившего целевое обучение.

Ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы по образованию и науке одобрил поправку группы членов Совета Федерации, которая направлена на обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно поправке, в случае введения на всей территории РФ или отдельных ее местностях чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". При этом дистанционное обучение может вводиться вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки и специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускает применение исключительно дистанционных образовательных программ.

Кроме того, поправка также устанавливает, что заниматься образовательной и профессиональной деятельностью можно будет при предоставлении электронной копии документов об образовании, обучении или квалификации. Речь идет, в частности, о скане или фотографии документа при возможности машиночитаемого распознавания его реквизитов.

Право старшекурсников преподавать

Второй правительственный законопроект направлен на то, чтобы предоставить студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что преподавать в школах смогут "лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения".

Студенты, отучившиеся два года, смогут заниматься педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам. При этом работодатель будет определять соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы. Четкий регламент допуска студентов к преподаванию согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Также законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

Как отметил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива даст дополнительную возможность "по привлечению предметников для преподавания дисциплин в школе". По его словам, если депутаты согласятся, то законопроект может быть рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях.