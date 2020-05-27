В Грузии заявили, что не раз приглашали представителей России в лабораторию Лугара

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников РФ для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом в среду сообщил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе в беседе с Первым каналом Общественного вещателя.

"Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю, очень много раз. Я лично беседовал с их бывшим министром здравоохранения, с госпожой (Скворцовой - прим. ТАСС), с ее заместителем, с бывшим главным санитарным врачом Онищенко, который иногда обвиняет нас в чем-то и которого я хорошо знаю", - сказал Гамкрелидзе.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями пригласил в лабораторию Лугара и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. "Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу. Она ведь является спикером их министерства иностранных дел? Я один раз уже приглашал госпожу Захарову в прямом эфире и говорил, чтобы она приехала, и я показал бы все. Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде", - добавил он.

Гамкрелидзе отметил, что разговоры о том, что российскую сторону не допускают к лаборатории Лугара, носят политический контекст. "Уже не стоит все это комментировать. Мне уже смешно", - заключил чиновник, добавив, что деятельность лаборатории Лугара является прозрачной и отчеты о ее работе хранятся в ООН.

МИД РФ во вторник распространил комментарий, в котором говорится, что Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у Соединенных Штатов документы о деятельности лаборатории.