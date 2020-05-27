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Пандемия коронавируса нового типа

Мадуро сообщил, что карантин в Венесуэле смягчат с 1 июня

Венесуэльский лидер заверил, что правительство "уже проанализировало все необходимые элементы для корректировки экономической жизни страны"

БОГОТА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 июня режим карантина в стране будет ослаблен. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

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"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но [нужно] сделать это организованно и безопасно. В понедельник [1 июня] начнется этап ослабления карантина", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось на государственном телевидении.

Венесуэльский лидер добавил, что правительство "уже проанализировало все необходимые элементы для корректировки экономической жизни страны".

Правительство сообщило о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен в действие режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 26 мая в Венесуэле зафиксировано 1 211 случаев заражения, 11 человек умерли.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПандемия коронавируса нового типа
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