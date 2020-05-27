Минздрав направил в Забайкалье специалистов из-за роста числа заразившихся коронавирусом

"Сводная группа специалистов Министерства здравоохранения России по личному распоряжению главы ведомства Михаила Мурашко направляется в Забайкальский край. Визит продиктован неблагоприятной обстановкой на территории региона в связи распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Сводная группа специалистов Минздрава РФ направляется в Забайкальский край в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Забайкалья, приезд группы ожидается в среду. В частности, по информации краевого Минздрава, регион посетит главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 938 зараженных коронавирусом, выписаны 417 человек, умерли 14 пациентов. При этом в регионе последние 6 недель отмечается высокий темп прироста числа зараженных. Власти уже продлили до 8 июня ограничительные мероприятия на территории региона.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, болезнь которых протекает в тяжелой форме, и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.