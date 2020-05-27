Власти Якутии сняли карантин по бешенству животных в городских округах Якутск и Жатай

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Якутии отменили режим карантина по бешенству, введенный в марте на территории городских округов Якутск и Жатай, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В связи с полным проведением запланированных мероприятий по ликвидации очага бешенства указом главы Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2020 года отменены установленные ранее ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных", - говорится в сообщении.

Указ главы Якутии Айсена Николаева об установлении карантина по бешенству животных на территории городских округов Якутска и Жатая был издан 7 марта. В условиях карантина был установлен запрет на проведение выставок собак и кошек, натаскивания охотничьих собак, вывоза собак и кошек.

Карантин был установлен после выявления больной собаки на территории пункта передержки в Якутске. В соцсетях и СМИ была опубликована видеозапись обнаружения в контейнере мертвых животных на территории пункта. По данным республиканского департамента ветеринарии, там находилось два контейнера. В одном были трупы собак, погибших на улицах города, умерших от болезней или усыпленных по согласию хозяев, во втором - трупы кошек и собак, имевших контакт с собакой с вирусом бешенства, из-за чего 5 марта на территории пункта ввели карантин. Установлено, что на территории пункта было умерщвлено 201 животное.

В отношении начальника управления ветеринарии города Якутска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").