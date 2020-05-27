МЧС в условиях пандемии коронавируса продезинфицировало более 2 тыс. лечебных учреждений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 2 тыс. лечебных учреждений и свыше 1,1 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала апреля подразделениями МЧС России в регионах России обработано более 12,8 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2 млн кв. м, более 1,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 2,2 млн кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на 6 683 объектах социального обслуживания общей площадью около 4 млн кв. метров. Обработано более 26 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 4,5 млн кв. м.

Также дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 36 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 28,6 млн кв. м. Также продезинфицировано более 4,7 тыс. км дорог и около 52,9 тыс. единиц техники, в том числе около 33,9 тыс. - МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что работы по дезинфекции осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального раствора.