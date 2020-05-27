Масочный режим ввели в шести населенных пунктах Чукотки

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

27 мая, ТАСС. Обязательный масочный режим введен в шести населенных пунктах Чукотки: в городах Анадыре, Певеке и Билибино, поселке Угольные Копи, селах Тавайваам и Кепервеем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа в среду.

"С 27 мая защитную маску необходимо носить при посещении объектов розничной торговли, поездках в транспорте общего пользования, в том числе легковом такси. Это касается жителей, находящихся на территории трех городов - Анадыря, Певека и Билибино, поселка Угольные Копи, сел Тавайваам и Кепервеем", - говорится в сообщении.

Ранее власти Чукотки ввели обязательный масочный режим в аэропортах и больницах округа. Сейчас в регионе создан запас из более 615 тыс. масок. Всего в округе проживает порядка 50 тыс. человек.

В настоящий момент в округе введен режим полной самоизоляции региона, продленный до 31 мая. На Чукотке 61 официально подтвержденный случай заражения коронавирусом - это один из самых низких показателей в стране. Более половины пациентов выздоровело, один умер.