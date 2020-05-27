Инфекционную больницу в Чите подготовили для приема только больных с коронавирусом

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите подготовило учреждение для мобильного перевода в моногоспиталь для больных с коронавирусом из-за быстрого роста числа зараженных. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе больницы.

"Инфекционная больница приведена в полную готовность: сформированы бригады медиков, подведен кислород к койкам согласно стандартам. Мы также выписали пациентов с другими диагнозами - тех, кто уже находился в удовлетворительном состоянии. Как только поступит распоряжение от руководства регионального Минздрава, начнем разворачивать моногоспиталь", - приводятся в сообщении слова главврача Сергея Юрчука.