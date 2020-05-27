Эксперт: завоз овощей из Китая в Приморье упал из-за нехватки транспорта на границе

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Объем завозимых в Приморский край овощей закрытого грунта из Китая, который является главным поставщиком этих продуктов в регионе, снизился в мае из-за нехватки транспорта. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель оптовой базы "Дружба", являющейся в крае перевалочным пунктом для китайской продукции, Дмитрий Волков. Причиной стали очереди из грузовиков на границе и введенные ограничения на подъезд к пропускным пунктам.

Очередь появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, на прошлой неделе движение было восстановлено. Власти края ввели ограничение на подъезд новых грузовиков к пунктам пропуска до ликвидации существующих очередей.

"Проблема возникла вместе с пробками и усугубилась после введения ограничений на подъезд к пунктам пропуска, так как теперь порожние китайские фуры не могут просто выехать обратно в КНР и снова загрузиться овощами. Дефицит машин уже привел к тому, что у нас объем завоза в мае сократился почти в половину по сравнению с апрелем. В Китае на аукционах бешеные цены на аренду грузовиков", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что предложение по созданию в регионе системы электронной очереди, которые озвучило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), пока не находит понимания у перевозчиков и получателей грузов. "Как это будет работать дальше, мы пока не понимаем", - сказал Волков.

По данным Дальневосточного таможенного управления, за последние сутки количество грузовиков на въезде в КНР на приморских пунктах пропуска уменьшилось на 101 и составило 409. В понедельник зампред правительства Приморья Александр Костенко заявил, что очереди из грузовых машин на границе между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян должны быть ликвидированы к 1 июня.