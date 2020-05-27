Медики и волонтеры в Москве получили более 40 тыс. бесплатных проездных билетов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Волонтерам и медикам, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом в Москве, получили более 40 тыс. бесплатных проездных билетов. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Медицинские работники и волонтеры, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, получили более 40 тыс. бесплатных билетов для проезда в городском общественном транспорте Москвы. Льготные проездные выдают врачам, медсестрам, санитарам, сотрудникам лабораторий, а также волонтерам, которые помогают в больницах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медицинские организации департамента здравоохранения, которые перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, направляют заявки, а затем получают необходимое количество билетов и выдают их сотрудникам.

Как отметил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, очень важно поддерживать тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции.

"Медработники и волонтеры имеют право на бесплатный проезд в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, в наземном транспорте, а также электричках. Кроме того, им не требуется оплачивать место в зоне городской платной парковки и на частных парковках со шлагбаумами", - сказал он.

Москвичам, которые трудятся в больницах, выдают транспортные карты "Тройка", на которых уже записаны билеты. Это безлимитные проездные со сроком действия 30 или 90 дней, а также билеты на одни сутки. Тип проездного зависит от того, как часто сотрудник выходит на работу. Город поддерживает медицинских работников: им выплачивают прибавку к зарплате, предлагают бесплатное жилье в гостиницах поблизости от места работы, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, регулярно тестируют на наличие коронавирусной инфекции.