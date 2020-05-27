Онлайн-марафон о влиянии интернета на русский язык пройдет 6 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Организаторы "Тотального диктанта" и компания Google намерены провести 6 июня на платформе YouTube онлайн-марафон, посвященный влиянию интернета на русский язык. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы образовательного проекта.

"6 июня в День русского языка на платформе YouTube пройдет совместный онлайн-марафон "Тотального диктанта" и Google о том, как развитие интернета влияет на русский язык. Прямая трансляция пройдет на канале проекта "Тотальный диктант" и также будет доступна на канале YouTube Россия", - говорится в сообщении.

Марафон начнется в 10:00 по московскому времени и продлится шесть часов. За это время состоятся четыре лекции: про интернет-лексику от Екатерины Тупицыной, про цифровой этикет от Ольги Лукиновой, про распознавание языка от Станислава Ашманова, а также про то, где бы сегодня мог издаваться А.С. Пушкин от Льва Оборина.

Часть онлайн-марафона будет посвящена словам, правописание которых пользователи чаще всего ищут в интернете. "Тотальный диктант" и Google проанализировали запросы "как пишется" в российском Google Поиске за последнее время и попросили филологов рассказать о правилах, которые чаще других путают пользователей.

Ведущими мероприятия выступят директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец и председатель филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов. Они также планируют в режиме онлайн встретиться с гостями: писателем Диной Рубиной, которая в 2013 году была автором диктанта, телеведущей и журналисткой Феклой Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом, которые расскажут, как по их мнению, русский язык меняется в эпоху интернета.

Кроме того, в этот день состоится демодиктант, который все желающие смогут написать на сайте образовательного проекта и там же узнать результат в своем личном кабинете. Диктант начнется в 11:00.

Ранее первый онлайн-марафон Тотального диктанта прошел 4 апреля, когда должна была пройти всемирная акция по проверке грамотности. К трансляции присоединилось почти 25 тыс. участников. Тотальный диктант 2020 года пройдет 17 октября. Дата была перенесена из-за сложной эпидемиологической ситуации.