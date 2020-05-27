Комитет Думы одобрил обязанность полиции информировать о судимости кандидатов в присяжные

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий полицию предоставлять органам местного самоуправления данные о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели. Инициатива разработана Самарской Губернской думой.

В сопроводительных материалах к документу отмечается, что сейчас должностные лица и руководители организаций независимо от их организационно-правовой формы обязаны предоставлять такую информацию по запросам органов власти. Однако полиция является составной частью единой централизованной системы в сфере органов внутренних дел, то есть формально не является организацией. По таким основаниям нередко на запросы информации о кандидатах в присяжные заседатели поступает отказ.

Как пояснил журналистам глава комитета Василий Пискарев, инициатива разрешает эту правовую неопределенность, из-за которой отделы внутренних дел отказывают органам местного самоуправления в предоставлении информации о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели.

"Недоступность информации о возможной судимости людей, которых предлагается допустить к осуществлению правосудия, ставит под сомнение объективность и законность принимаемых решений о назначении присяжных заседателей, что недопустимо. Поэтому мы поддержали предложение конкретизировать законодательную норму и снять выявленные противоречия", - рассказал Пискарев.