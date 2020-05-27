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Пандемия коронавируса нового типа

В Сочи умер первый пациент с коронавирусом

С 20 апреля мужчина находился на ИВЛ, однако спасти его жизнь врачам не удалось

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, зафиксирован в Сочи, сообщили в среду в оперативном штабе Краснодарского края.

"Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице № 2. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на все принятые меры спасти жизнь мужчины не удалось", - сообщили в оперштабе.

В региональном оперативном штабе ТАСС уточнили, что это первый умерший пациент с коронавирусом в Сочи. У 74-летнего мужчины были диагностированы пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. С 20 апреля он находился на ИВЛ. У пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 80 новых случаев заражения. Всего за время пандемии число заразившихся на Кубани достигло 3506, 2257 выздоровели и выписаны из больниц, 29 человек умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов.

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РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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