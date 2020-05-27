Адвокат Зиявудина Магомедова рассказал о его состоянии

"Правозащитники дозвонились до руководителей СИЗО, больницы при изоляторе в том числе, которые им сообщили, что состояние здоровья у нашего подзащитного стабильное, угрозы жизни нет", - сказала адвокат.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, у совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова проходит в легкой форме. Врачи медсанчасти СИЗО "Матросская Тишина", куда он был помещен, считают, что угрозы жизни бизнесмена нет, сообщила ТАСС сообщила во среду адвокат Виктория Цилюрик.

Она добавила, что также защитники Магомедова намерены получить информацию о состоянии его здоровья в следственном изоляторе через онлайн обращение. "Нам хотелось бы от него лично получить обратную связь и узнать, как он себя чувствует", - отметила защитник.

Ранее адвокат Александр Гофштейн заявил ТАСС, что защита бизнесмена попросила следствие о его переводе в профильную клинику.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам преступлений. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и ряд других компаний. Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, а также при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде. Вину никто не признает.