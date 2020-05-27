Глава Псковской области обратился к президенту с просьбой помочь региону с медкадрами

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ с просьбой помочь региону с обеспечением медицинскими кадрами, нехватка которых особо остро ощущается в период пандемии коронавируса. Об этом глава региона написал на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram.

Для Псковской области тема обеспечения медкадрами крайне актуальна, так как укомплектованность основными медицинскими кадрами в регионе составляет 43%, а средняя зарплата врачей является самой низкой в Северо-Западном федеральном округе и одной из самых низких по стране. Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся порядка 1,7 тыс. врачей и более 5,2 тыс. медработников, включая фельдшеров.

"В Псковской области снова зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом, +41 за сутки. Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков. По этой причине обратился к президенту РФ с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования", - написал Ведерников.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области выявлено 670 случаев заражения, зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровело 278 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.