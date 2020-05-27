Вспышка коронавируса произошла еще в одном психоневрологическом интернате под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате в Волгоградской области, оттуда с подтвержденными результатами инфекции в Урюпинскую районную больницу госпитализированы 30 человек. Об этом сообщил журналистам заместитель главы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

22 мая вспышка коронавируса была зарегистрирована в Жирновском психоневрологическом интернате, там число зараженных остается прежним - 53 человека.

"Новый очаг зарегистрирован в Урюпинском психоневрологическом интернате, там общее количество клиентов 350 человек и 60 сотрудников. На сегодня у нас дополнительно развернуты койки в Урюпинской ЦРБ (центральной районной больнице)], 40 коек перепрофилировано в терапевтическом отделении, туда поступило около 30 пациентов - это примерно 50 на 50 процентов сотрудники и клиенты интерната", - сказал Алимов.

Он уточнил, что у 30 человек заболевание проходит в легкой форме. "Если там будут тяжелые формы, мы будем их вывозить в волгоградские стационары", - отметил Алимов.

Интернат работает в закрытом режиме, кто остался в нем получают профилактическое лечение, их полностью обеспечили лекарственными средствами, расследование проводит Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба, в Волгоградской области число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 2 470, выздоровели 781, умерли 16 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 86.